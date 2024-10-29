Учителю-развратнику из Шатуры предъявили обвинение

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В городском округе Шатура учителю одной из общеобразовательных школ предъявили обвинение в совершении противоправных действий в отношении 15-летней школьницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Ранее СМИ писали, что педагога подозревают в слишком близком общении с 15-летней девочкой. Они около полугода обменивались интимными фотографиями и сообщениями, а еще устраивали «свидания с ласками».

Учителя обвинили по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). По ходатайству следователей в отношении мужчины суд избрал меру пресечения.

Как выяснили следователи, с 15 апреля по 10 октября 2024 года обвиняемый в различных местах округа совершал развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней ученицы.

Специалисты провели допросы, изъяли все нужные для дела материалы, которые хранились на электронном носителе. Также по данному делу назначены судебные экспертизы.