Учитель истории полгода ласкал 15-летнюю школьницу в Подмосковье

В Шатурском городском округе педагога подозревают в интимном общении с 15-летней ученицей. Школьница и преподаватель истории на протяжении полугода обменивались интимными фото и сообщениями, а также устраивали «свидания с ласками», сообщает «МК: срочные новости» .

Связь лицеистки и педагога вскрылась случайно — мать несовершеннолетней обратила внимание, что взрослый мужчина пишет ей сообщения с сексуальным подтекстом.

После этого дочка, испугавшись недовольства родительницы, заявила, что учитель принудил ее к интимной связи. Немногим позже школьница забрала слова обратно и сказала, что сама была не против близости с преподавателем.

Дело дошли до правоохранительных органов, и учителя задержали. Историка отправили под домашний арест до судебного слушания, он признал вину. По делу также назначили сексолого-психиатрическую экспертизу.