Учитель замахнулась стулом и пыталась заклеить рот скотчем ученикам в Артеме

В Сети распространились фотографии, на которых учитель школы в приморском Артеме замахивается стулом на одного ученика и пытается заклеить рот скотчем второму. Началась проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Проверка была организована незамедлительно. Сотрудники правоохранительных органов опросили учителей, директора, детей и родителей.

После окончания проверки прокуратура даст оценку произошедшему. Пока результаты неизвестны.

Ранее в одной из школ Москвы десятиклассник совершил нападение на преподавателя из-за конфликта, связанного с учебными тетрадями. Женщина была доставлена в больницу.

