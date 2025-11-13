Учитель замахнулась стулом и пыталась заклеить рот скотчем ученикам в Артеме
Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com
В Сети распространились фотографии, на которых учитель школы в приморском Артеме замахивается стулом на одного ученика и пытается заклеить рот скотчем второму. Началась проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Проверка была организована незамедлительно. Сотрудники правоохранительных органов опросили учителей, директора, детей и родителей.
После окончания проверки прокуратура даст оценку произошедшему. Пока результаты неизвестны.
Ранее в одной из школ Москвы десятиклассник совершил нападение на преподавателя из-за конфликта, связанного с учебными тетрадями. Женщина была доставлена в больницу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.