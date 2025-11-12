Старшеклассник напал на учителя в Москве из-за тетрадей, женщина в больнице

В одной из школ Москвы десятиклассник совершил нападение на преподавателя из-за конфликта, связанного с учебными тетрадями. Женщина была доставлена в больницу, сообщает «Осторожно, Москва» .

Происшествие случилось 12 ноября. Ученик дождался выхода учительницы из кабинета, похитил со стола комплект тетрадей и спрятал их в свой рюкзак. Когда педагог обнаружила исчезновение и потребовала возврата, школьник нанес ей несколько ударов по голове. Пострадавшая госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Представители департамента образования заявили, что к делу подключены правоохранительные органы, и в учебном заведении проводится служебное расследование. Виновный понесет наказание в соответствии с законом, и будет рассмотрен вопрос о его отчислении из школы.

Ранее в Москве старшеклассники прямо на уроке употребили транквилизаторы и запили их пивом, которое принесли в школу. В итоге учитель вызвал скорую помощь, подростков госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.