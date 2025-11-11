Опубликован момент госпитализации детей под транквилизаторами из школы Москвы
Во время урока несколько учеников 10 класса привлекли внимание учителя своим странным поведением. Выяснилось, что подростки приняли транквилизаторы. В итоге их вывели в коридор и вызвали скорую помощь, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что учитель немедленно вывел школьников из класса и вызвал медицинскую помощь.
Врачи скорой помощи осмотрели детей — их состояние стабильное, угрозы здоровью нет, но школьников все равно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, что для транспортировки подростков медики задействовали носилки.
Руководство школы уже передало сведения о происшествии в правоохранительные органы и комиссию по делам несовершеннолетних. Администрация учебного заведения начала собственную проверку обстоятельств случившегося. Родителей учеников пригласили на беседу с директором школы.
Ранее сообщалось, что в Москве пять старшеклассников приняли транквилизаторы и запили их пивом прямо в школе.
