Опубликован момент госпитализации детей под транквилизаторами из школы Москвы

сегодня в 19:33

Учитель первым заметил, что 10-классники употребили наркотики в школе Москвы

Во время урока несколько учеников 10 класса привлекли внимание учителя своим странным поведением. Выяснилось, что подростки приняли транквилизаторы. В итоге их вывели в коридор и вызвали скорую помощь, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что учитель немедленно вывел школьников из класса и вызвал медицинскую помощь.

Врачи скорой помощи осмотрели детей — их состояние стабильное, угрозы здоровью нет, но школьников все равно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, что для транспортировки подростков медики задействовали носилки.

Руководство школы уже передало сведения о происшествии в правоохранительные органы и комиссию по делам несовершеннолетних. Администрация учебного заведения начала собственную проверку обстоятельств случившегося. Родителей учеников пригласили на беседу с директором школы.

Ранее сообщалось, что в Москве пять старшеклассников приняли транквилизаторы и запили их пивом прямо в школе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.