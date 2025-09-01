Учитель математики в Москве вымогал деньги у девушек, шантажируя голыми фото

Московский суд отправил на полтора года в колонию строгого режима учителя математики одной из элитных столичных школ. Он вымогал средства у девушек, шантажируя их публикацией неприличной переписки или голых фотографий, сообщает ТАСС со ссылкой на полученные материалы.

Учитель знакомился с женщинами на сайте знакомств. Затем он под разными предлогами выманивал такие фотографии.

Преподавателя математики признали виновным по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Его отправили в колонию строгого режима на полтора года.

Суд выяснил, что учитель математики в начале декабря 2024 года создал фейковый аккаунт на популярном сайте знакомств и в мессенджере Telegram. Там он познакомился в переписке с будущей жертвой и попросил ее отправить интимное фото груди.

После этого мужчина начал угрожать девушке, что перешлет переписку и снимки ее приятелям. Он сказал, что готов отказаться от этого за 10 тыс. рублей. Средства мужчина попросил перевести на свой банковский счет.

Это уже второй такой случай. В прошлый раз, несколько лет назад, тот же мужчина выманивал в соцсетях интимные фото у девушек и требовал отправить ему на счет деньги за их нераспространение. Тогда учителя математики посадили в колонию общего режима на год. Он был освобожден в конце 2023 года.