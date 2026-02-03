Ученик напал на школу в Уфе, есть пострадавший
Фото - © Telegram-канал 112
Во вторник утром ученик 9 класса напал на школу, расположенную в Уфе. Его задержали, сообщает «112».
Предварительно, в результате произошедшего был ранен один человек.
Остальные детали ЧП в текущий момент уточняются.
Ранее психолог Лилия Гладких рассказала, что школьное насилие не возникает из ниоткуда и не сводится к одной причине — чаще всего это результат накопленного давления, одиночества, травли и искаженных представлений о том, как «решают проблемы».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.