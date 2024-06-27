Участника группы Омарова отправили под арест

сегодня в 22:29

Сообщника уничтоженных в ходе КТО боевиков отправили в СИЗО до 23 августа, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

При этом имя арестованного не сообщается.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина был в составе банды Османа Омарова, но непосредственно в поджогах и убийствах не участвовал.

Ранее были арестованы сразу шестеро братьев Омаровых и глава семьи, бывший руководитель одного из районов республики.

Число погибших в результате терактов в Махачкале и Дербенте увеличилось до 21, пострадали свыше 50 человек.