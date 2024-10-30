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Убившего работницу трапезной в подмосковном храме отправили в психбольницу

Мужчина, жестоко зарезавший работницу трапезной в одном из храмов в Сергиевом Посаде, решением суда отправлен на принудительное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

В конце мая этого года неадекват зашел в трапезную храма и нанес работнице, которая находилась в помещении кухни, 13 ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия, а правоохранители задержали подозреваемого.

Они выяснили, что 51-летний мужчина совершил убийство без какого-либо мотива. Кроме того, он в тот момент наблюдался у психиатра.

Суд вынес постановление в отношении подозреваемого. Его направили на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Лечение он будет проходить в стационарных условиях.