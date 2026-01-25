Убившая сына мать забивала камнем старшую дочь после религиозного тура в Абхазии
Фото - © Женщина в наручниках/Медиасток.рф
Мать, которая утопила маленького сына в столице, пыталась убить и старшую дочь. Близкие рассказали, что она забивала девочку камнем после «религиозного тура» по Абхазии, сообщает Baza.
Ранее мать утопила в ванной пятилетнего сына в квартире на Братеевской улице в Москве. Она призналась в убийстве.
Родные и знакомые описали женщину как агрессивную, у которой бывают резкие перепады настроения. В православную церковь горожанка не ходила, но ездила в Абхазию «на службу иудаизма». После одной из поездок между ней и дочерью случилась ссора, тогда мать чуть не забила ребенка камнем.
Женщине несколько раз предлагали обратиться к врачам для обследования, особенно с учетом официально диагностированным шизофреническим расстройством у ее матери. Но она от медпомощи отказывалась.
Отобрать у матери пятилетнего сына с помощью органов опеки пытались его старшие сводные братья. То, что женщина может представлять опасность, они ощутили на себе. Одного из молодых людей мачеха оговорила — якобы он ее избил. От уголовного дела юношу спасла видеозапись, где было видно, что пострадавшая сама себя била молотком, чтобы обвинить в увечьях пасынка. А отец молодых людей — экс-муж убийцы — еще находится под следствием, его женщина обвинила в педофилии.
Сейчас молодые люди собираются прилететь в Москву, чтобы провести похороны пятилетнего брата. У женщины остались две дочери. Дальнейшая судьба девочек пока неизвестна.
