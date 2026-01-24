сегодня в 13:02

Мать утопила в ванной своего малолетнего сына в квартире на юге Москвы

Москвичка призналась в убийстве своего пятилетнего сына. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело мальчика 2020 года рождения с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде обнаружили в квартире многоэтажки на Братеевской улице. Предварительно, в ходе допроса женщина 1980 года рождения призналась в убийстве сына.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (УК РФ). Фигурантке предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Нагатинская межрайонная прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела по факту убийства ребенка.

