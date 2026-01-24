Москвичка, утопившая сына, сбежала из Нижнего Новгорода после дела о педофилии

Мать, утопившая своего пятилетнего сына в Москве, сбежала из Нижнего Новгорода после громкого уголовного дела о педофилии. Ее дочь обвинила своего отчима в изнасиловании и потребовала компенсацию в размере 40 млн рублей, сообщает Baza .

Александра Ш. вместе с дочерью перебрались из Якутии в Нижегородскую область. Там она вышла замуж за мужчину, у которого уже было двое сыновей. Вскоре у них появился общий ребенок, однако их брак не продлился долго и завершился разводом. Экс-супруг не оставил женщину и детей без крыши над головой — они продолжили жить в его доме, расположенном в деревне Дивеево.

В 2024 году Александра сообщила в полицию, что ее бывший супруг на протяжении 5 лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, которой тогда было 13 лет. Мужчина был задержан. Окружение утверждает, что Александра оклеветала его, стремясь завладеть его домом.

Также Александра рассказала правоохранителям, что ее избил старший сын подозреваемого. Инцидент якобы произошел в гараже. Однако молодого человека спасла запись с камер наблюдения, на которой было видно, как Александра сама наносит себе удары молотком. При этом следователи собрали достаточно улик, чтобы обвинить отчима в изнасиловании.

В 2025 году журналисты сняли сюжет о том, что падчерица намерена взыскать с отчима крупную компенсацию, чтобы приобрести жилье в Москве. После освещения ситуации в СМИ Александра сообщила о своем желании переехать в столицу и сменить фамилию.

Отец убитого ребенка остается под стражей в СИЗО. В настоящее время столичные следователи проводят допрос женщины.

