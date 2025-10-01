Убивал с 1992 года: в Москве вычислили серийного маньяка

В Москве раскрыли серию преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год

Следователи в Москве раскрыли серию преступлений, совершенных ранее судимым мужчиной в период с 1992 по 2003 год. Маньяка обвиняют в совершении 25 изнасилований, 11 разбойных нападениях в отношении 16 потерпевших, в том числе детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов провели анализ 15 уголовных дел, схожих по криминалистическим признакам. Это дало возможность определить фигуранта, который ранее не проверялся на причастность к преступлениям. Признаки и внешние данные преступника совпали. Более того, некоторым жертвам он сообщил свои личные данные.

В результате следователи возобновили уголовные дела 30-летней давности и объединили их в одно производство. Потерпевшие опознали задержанного. Он признал вину по всеем эпизодам и дал подробные показания.

