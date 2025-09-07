Убивший школьниц златоустовский маньяк требует 2 млн у адвоката

Маньяк Николай Мозгляков, которого приговорили к пожизненному заключению, подал иск на адвоката Алексея Тетюева с требованием выплатить 2 млн рублей, сообщает Life.ru .

1 апреля 2008 года в Златоусте Мозгляков встретил трех школьниц, возвращавшихся домой после уроков. Напав на одну из них, он приставил нож к горлу и, угрожая убить, заставил ее сестру с подругой пойти с ним. На окраине кладбища он совершил действия сексуального характера в отношении всех троих, после чего нанес много раз ударил их ножом. Одна из девочек выжила, с ее помощью полицейские составили фоторобот и поймали маньяка.

Мозгляков утверждает, что 17 лет назад юрист не обеспечил ему надлежащее обжалование приговора. Также адвокат не посещал его в СИЗО и не согласовывал с ним правовую позицию.

Как уточняется в иске преступника, сам Мозгляков в силу своей юридической безграмотности приговор также не обжаловал.

В материалах дела говорится, что маньяк полностью признавал вину в преступлении и не говорил об обжаловании пожизненного приговора. Тетюев, услуги которого оплачивало государство, отметил, что работал в рамках правовых норм и обсуждал позицию с подзащитным в суде.

Первая инстанция отказала Мозгляков в этом иске, но убийца школьниц подал апелляцию.