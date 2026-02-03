Убили сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи

сегодня в 22:45

Отмечается, что Саиф аль-Ислам был застрелен в саду собственного дома. В преступлении участвовали четыре человека которые скрылись с места происшествия.

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года при штурме города Сирт.

Ранее ливанский суд принял решение освободить Ганнибала Каддафи, пятого сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, после почти десяти лет, проведенных под стражей.

