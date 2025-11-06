Суд Ливана санкционировал освобождение сына Каддафи под многомиллионный залог

Ливанский суд принял решение освободить Ганнибала Каддафи, пятого сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, после почти десяти лет, проведенных под стражей, сообщает РИА Новости .

Как заявил адвокат обвиняемого Шарбель аль-Хури, сумма залога была существенно снижена с первоначальных 11 миллионов долларов и теперь составляет 900 тысяч американской валюты.

«Залог нужно внести в течение следующих двух дней», — уточнил представитель защиты. Он также отметил, что из соображений безопасности местонахождение Ганнибала Каддафи после его выхода на свободу раскрываться не будет.

Освобождение происходит при отсутствии официальных требований со стороны Правительства национального единства Ливии о его экстрадиции.

Ганнибал Каддафи был арестован в Ливане по делу об исчезновении в 1978 году имама Мусы Садра, основателя шиитского движения «Амаль». После свержения режима своего отца в 2011 году он находился в Сирии, а в 2015 году был похищен боевиками и впоследствии передан ливанским спецслужбам.