Убили и украли магнитофон: в Москве раскрыли преступление 33-летней давности

В Москве спустя 33 года раскрыто дело об убийстве мужчины

В Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное 33 года назад. С жертвой расправились из-за магнитофона, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Обвинения в убийстве из корыстных побуждений предъявлены ранее судимому мужчине 1973 года рождения.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Новопесчаной в ночь с 22 на 23 августа 1993 года. Фигурант и соучастник напали на знакомого из корыстных побуждений. Они избили его пепельницей, нанеся удары по жизненно важным органам.

Затем жертве связали руки за спиной, чтобы он не сопротивлялся. После этого мужчины похитили у знакомого магнитофон «Акай» и скрылись. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.

Долгое время преступление не удавалось раскрыть. Недавно следователи возобновили расследование. Повторно проведена дактилоскопическая экспертиза, по результатам которой установлен подозреваемый. Фигуранта задержали в Крыму. В ходе допроса он признался в содеянном.

Ранее он уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. Мужчину арестовали.

Также следователи выяснили, что соучастник преступления скончался более 5 лет назад. Расследование уголовного дела продолжается.

