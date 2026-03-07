«Когда ты сдохнешь?»: москвич ударил ножом больную раком жену из-за любовницы
Москвич избил больную раком супругу и пырнул ее ножом
Мужчина избил больную раком супругу и ударил ее в руку ножом в московском районе Чертаново. У них произошел конфликт, поскольку он решил уйти к любовнице, сообщает РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что муж пришел домой и планировал поесть. Затем случился конфликт из-за его любовницы.
Тогда мужчина взял нож и ударил им супругу по руке. Он нанес небольшую рану. Госпитализация не понадобилась.
Мужчину впоследствии задержали полицейские.
Женщина также раскрыла, что у нее диагностирована онкологическое заболевание на третьей стадии. Муж с любовницей думали, что она умрет.
«Они пытаются меня убить, и орут «когда ты сдохнешь»», — рассказала москвичка.
