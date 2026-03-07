«Когда ты сдохнешь?»: москвич ударил ножом больную раком жену из-за любовницы

сегодня в 18:34

Москвич избил больную раком супругу и пырнул ее ножом

Мужчина избил больную раком супругу и ударил ее в руку ножом в московском районе Чертаново. У них произошел конфликт, поскольку он решил уйти к любовнице, сообщает РЕН ТВ .

Женщина рассказала, что муж пришел домой и планировал поесть. Затем случился конфликт из-за его любовницы.

Тогда мужчина взял нож и ударил им супругу по руке. Он нанес небольшую рану. Госпитализация не понадобилась.

Мужчину впоследствии задержали полицейские.

Женщина также раскрыла, что у нее диагностирована онкологическое заболевание на третьей стадии. Муж с любовницей думали, что она умрет.

«Они пытаются меня убить, и орут «когда ты сдохнешь»», — рассказала москвичка.

