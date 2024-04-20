Убийце балашихинского бизнесмена Ахмедова удалось сбежать из России

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112: убийца бизнесмена из Балашихи Назима Ахмедова скрылся в Турции

Киллер, который в субботу утром расстрелял балашихинского бизнесмена Назима Ахмедова, предварительно, успел скрыться в Турции, сообщает 112 .

Убийство Ахмедова произошло в субботу утром около его магазина в центре Балашихи. Киллер совершил несколько выстрелов, в том числе в сердце и голову.

Правоохранительные органы объявили в розыск автомобиль Kia Spectra, на котором мужчина скрылся с места преступления.

Предварительно, преступнику удалось оперативно покинуть Россию. Вместе с водителем, который доставил его на место убийства, мужчина вылетел в Турцию из столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее стало известно, что балашихинского предпринимателя могли убить из-за женской мести. Убийцу могла нанять неофициальная жена Ахмедова, оставшаяся в Азербайджане.