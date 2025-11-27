сегодня в 08:23

УАЗ с 5 ветеринарами упал под лед в Якутии

В соцсетях Республики Саха (Якутии) появилась информация о том, что автомобиль УАЗ ветеринарной службы провалился под лед на реке Алдан, сообщает SakhaPress .

Машина «УАЗ» с ветеринарами выехала на неокрепший лед рядом с местностью «Кучаи», в пяти километрах от населенного пункта Усть-Таатта. Из-за этого авто провалилось в реку.

Ветеринары направлялись в село Хара-Алдан. Там должны были заняться лечением.

Никто из ветеринаров не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутии) подтвердили информацию об инциденте.

