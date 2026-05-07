Жара и ветер: в Московском регионе будут грозы с градом

сегодня в 07:15

Днем 7 мая на Московский регион надвигаются град и ветер со скоростью до 17 м/c

Днем 7 мая в Москве и области ожидается от +25 до +27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет переменная облачность. Местами ожидаются дождь, град и гроза.

Ветер будет западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-17 м/с.

Ночью в Москве и области будет от +12 до +14 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь.

Ветер будет западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

