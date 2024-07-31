У жительницы Британии «умер мозг», но она пришла в сознание

Пациентка британской больницы пришла в себя после того, как ей диагностировали «смерть мозга» и хотели отключить от аппаратуры, поддерживающей жизнеобеспечение, сообщает РБК со ссылкой на издание MyLondon.

Жительница Великобритании Эмма Прайс попала в больницу после попытки самоубийства, к которой она прибегла из-за буллинга со стороны коллег на работе. Ее жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

Доктора сказали близким Эммы, что у женщины наступила «смерть мозга», поэтому ее планировали отключить от устройства. Но за считанные часы до этого британка пришла в сознание. Теперь она дышит и даже кивает при разговоре с членами семьи.

Ранее сообщалось, что в носу британки месяц жила пиявка размером с палец. Паразит проник в тело жительницы Соединенного Королевства во время поездки на отдых во Вьетнам.