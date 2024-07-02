В носу британки месяц жила пиявка размером с палец

Паразит месяц жил в ноздре британки после отпуска во Вьетнаме

Пиявка попала в нос жительницы Великобритании Даниэлы Ливерани во время отдыха во Вьетнаме. Паразита врачи обнаружили лишь спустя месяц и успешно извлекли его из дыхательных путей девушки, сообщает Infox.ru со ссылкой на газету The Guardian.

Когда Даниэла вернулась домой, она столкнулась с проблемой постоянных носовых кровотечений. Она решила обратиться в медучреждение.

Врачи смогли поставить девушке диагноз только спустя месяц, когда она заметила живое существо в своем носу и даже показала его своей подруге Дженни, которая до увиденного скептически относилась к ее рассказам о проблемах с носом.

Врачи провели полуторачасовую операцию, чтобы извлечь паразита из дыхательных путей Даниэлы. В процессе вмешательства специалисты использовали большое количество различных медицинских инструментов.

«Это был настоящий кошмар, когда мне показали этого ползучего паразита. Он оказался длиннее моего собственного пальца», — ужаснулась девушка после операции.