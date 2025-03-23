У жителей домов «ПИКа» в Москве и Петербурге нет интернета уже 3 сутки

Интернет в многоэтажных домах стройкомпании «ПИК» не работает третьи сутки. Жители готовят коллективное обращение в Роскомнадзор, также они планируют обращаться в ФАС, сообщает Baza .

Жители нескольких ЖК поделились, что у них есть перебои с Сетью. Во многих домах также плохо работает и мобильный интернет. Они думают, что в многоэтажках стоят специальные глушилки.

По их словам, жители не могут нормально работать и учиться. Кроме того, есть проблемы в быту. Также из-за отсутствия Сети в здании не работает домофонное приложение, что делает невозможным удаленное открытие двери. Есть трудности в выезде из многих ЖК — метки, которые используются для проезда не функционируют. Охранники вручную поднимают шлагбаум.

Многие жители вынуждены временно переезжать на другие квартиры (например, к родственникам). Часть пытается подключиться к Сети с помощью старых роутеров, их вывешивают на улице, чтобы поймать сигнал.

Жильцы готовят коллективное обращение в Роскомнадзор, а еще они планируют обратиться в ФАС с претензией на монополию провайдера Lovit, связанного с застройщиком. По словам жильцов, другие провайдеры не могут зайти в ЖК из-за очень высоких цен на аренду оборудования и коммуникаций, которые выставляет им ПИК.

Сначала в провайдере Lovit рассказали, что доступ в интернет восстановлен, но затем компания отметила, что сервис доступен только на части территории.