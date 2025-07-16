Аналог «Мишлен»: в России хотят создать свою систему для оценки ресторанов

сегодня в 09:05

В Роскачестве заявили о создании в России аналога «Мишлен» для ресторанов

Роскачество разрабатывает национальную систему оценки ресторанов и отелей, которая будет включать элементы самооценки заведений с последующей проверкой, она станет аналогом «Мишлен», заявил глава организации Максим Протасов. Об этом сообщает РИА Новости .

В основу новой системы легла федеральная премия «Сервис-Страна», успешно запущенная в июне и протестированная в Челябинской области.

«По сути, это один из шагов для создания настоящего русского „Мишлен“», — заявил Протасов.

Особенностью методики станет сочетание самооценки заведений с выездными и онлайн-проверками Роскачества. Нужно понять, насколько то, как заведение заявляет о себе, соответствует тому, что есть на самом деле.

Организация также планирует учитывать отзывы посетителей в Сети благодаря сотрудничеству с поисковыми системами. Таким образом пользовательский опыт будет совмещен с оценочной моделью.

Итогом работы станет создание в РФ рейтинга лидеров клиентского сервиса в сфере общепита и гостиничного бизнеса.