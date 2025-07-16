Аналог «Мишлен»: в России хотят создать свою систему для оценки ресторанов
Фото - © Медиасток.рф
Роскачество разрабатывает национальную систему оценки ресторанов и отелей, которая будет включать элементы самооценки заведений с последующей проверкой, она станет аналогом «Мишлен», заявил глава организации Максим Протасов. Об этом сообщает РИА Новости.
В основу новой системы легла федеральная премия «Сервис-Страна», успешно запущенная в июне и протестированная в Челябинской области.
«По сути, это один из шагов для создания настоящего русского „Мишлен“», — заявил Протасов.
Особенностью методики станет сочетание самооценки заведений с выездными и онлайн-проверками Роскачества. Нужно понять, насколько то, как заведение заявляет о себе, соответствует тому, что есть на самом деле.
Организация также планирует учитывать отзывы посетителей в Сети благодаря сотрудничеству с поисковыми системами. Таким образом пользовательский опыт будет совмещен с оценочной моделью.
Итогом работы станет создание в РФ рейтинга лидеров клиентского сервиса в сфере общепита и гостиничного бизнеса.