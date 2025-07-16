Нужна теплая поддержка: как семья помогает человеку самореализоваться?

Стремление к успеху без внутренней опоры часто приводит к опустошению, тогда как поддержка крепкой семьи и передача ценностей из поколения в поколение позволяют человеку сохранять смысл жизни и душевное здоровье, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Чтобы человек верил в себя, чувствовал свободу и радость в жизни, нужна теплая поддержка. Да, бывает успех вопреки — когда человек добивается всего, несмотря на травмы, побои, унижения. Но часто после того, как он чего-то добился, он чувствует себя глубоко несчастным, потому что все это было ради кого-то, ради того, чтобы что-то доказать. И когда цель достигнута, может наступить опустошение и даже потеря смысла жизни. В этом есть риск серьезных психологических последствий», — сказала Маклакова.

По ее словам, поэтому очень важно, чтобы человек понимал свой смысл жизни с самого начала. Когда есть крепкая семья, в которой передаются традиции, это помогает формировать здоровое общество. Такая передача ценностей из поколения в поколение — самый простой и надежный путь.

«Нам обязательно нужно к этому возвращаться, возрождать духовную культуру. Почти 80 лет у нас была власть, которая отрицала Бога и духовные начала. Теперь возрождение будет идти долго. Но уже сейчас важно, чтобы государство поддерживало крепкие семьи, ставило их в пример, организовывало такую работу, чтобы люди видели, на кого можно равняться», — заявила психолог.

Маклакова подчеркнула, что молодежи нужно показать: быть хорошим семьянином — это достойно, а жить ради семьи важнее, чем только ради себя. Потому что в противном случае человек может остаться нереализованным.