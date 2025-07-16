Вера в себя: как обстановка в семье влияет на психическое здоровье ребенка

«Основа любых успехов в жизни человека — это стабильное состояние нервной системы. Семейная атмосфера, устойчивая или нет, как и любая окружающая среда, имеет значение. Это касается не только людей — даже растениям важны благоприятные условия. Если взять два одинаковых семечка и одно посадить в хорошую почву с комфортным климатом, достаточным поливом и солнечным светом, а другое — в неблагоприятные условия, результат будет совершенно разный», — отметила Маклакова.

Она добавила, что так же и с детьми: если ребенок растет в неблагоприятной среде, он не сможет развиваться полноценно, у него могут появиться ограничения во многих сферах жизни. Он может не раскрыть свой потенциал.

«Когда ребенок живет в семье с теплой, дружеской атмосферой, где его уважают, любят, помогают формировать здоровую самооценку, где поддерживают в трудные моменты и помогают пройти через кризисы, тогда он может раскрыться и начать что-то давать этому миру. Если же ребенок живет в нестабильной обстановке, у него формируется тревожность», — констатировала психолог.

Маклакова обратила внимание на то, что есть очень много тревожных взрослых, которые боятся делать шаги и пробовать. У них низкая самооценка, потому что в детстве их часто ругали, и любое развитие у них связано со стрессом.

«Такие люди не дают себе права на ошибку и часто предпочитают вообще ничего не начинать. Это ограничивает их в любых инновациях и в целом мешает реализовать себя в жизни. Они могут работать на скромных должностях только потому, что не верят в себя», — отметила специалист.