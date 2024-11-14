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У здания Верховного суда Бразилии произошли два взрыва, один человек погиб

Два взрыва произошли у здания Верховного суда Бразилии, в том числе в автомобиле. По предварительной информации, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Два мощных взрыва раздались в городе Бразилиа между зданиями верховного суда и палаты депутатов на Площади трех властей. Из здания эвакуировали людей.

На месте происшествия находятся пожарные и военные.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в Севастополе, по предварительной информации, погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота. По словам свидетелей ЧП, предполагаемому военному оторвало ноги.