При взрыве машины в Севастополе убили капитана 1-го ранга Черноморского флота

При взрыве автомобиля в Севастополе, по предварительной информации, погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота. По словам свидетелей ЧП, предполагаемому военному оторвало ноги, сообщает Baza .

Автомобиль взорвали на улице Тараса Шевченко. Машина предполагаемого капитана Черноморфлота стояла на парковке около магазина.

Предварительно, в автомобиле сработала самодельная бомба, когда он отъехал от паркинга — очевидцы говорили о дыре под днищем транспорт, образовавшемся после взрыва. Очевидцы пытались помочь пострадавшему — вытащили его из транспорта и передали врачам, но травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина погиб на месте.

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.