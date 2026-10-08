«Он спас»: поклонница с цифровой копией Кашпировского рассказала об исцелении

«Ставила воду заряжать. Когда у меня горло болело, я воду зарядила, выпила и он (Кашпировский — ред.) меня спас. Он все умел делать», — поделилась историей женщина.

По ее словам, на сеансах Кашпировского люди падали от одного взмаха его руки, а затем поднимались и утверждали, что у них ничего не болит, «все хорошо стало».

Поклонница добавила, благодаря цифровой копии Кашпировского все желающие смогут обращаться к психотерапевту даже после его смерти. Родители женщины любили Анатолия Кашпировского и сильно переживают смерть своего кумира.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Причиной смерти психотерапевта стала онкология. В четверг в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве проходит панихида по целителю.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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