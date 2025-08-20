У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

сегодня в 02:27

В Тихом океане у восточных берегов Камчатки зафиксировали подземный толчок, сообщает РИА Новости .

Землетрясение силой 5,0 баллов произошло в 253 км от главного города полуострова — Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 63,9 км.

Сообщений от местных жителей об ощущаемых колебаниях почвы, разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.