У Северных Курил зафиксировано ощущаемое землетрясение

Толчки зафиксировали в 09:07 по сахалинскому времени (01:07 мск) в 82 км юго-восточнее города Северо-Курильска на глубине 21 км под морским дном.

«Могли ощутить в Северо-Курильске до двух-трех баллов», — сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

