У семьи экс-мэра Сочи нашли бриллианты и 50 объектов недвижимости

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский оформлял на родственников и доверенных лиц многомиллионное имущество, чтобы скрыть истинные источники своих доходов и происхождение активов. У его близких нашли бриллианты и 50 объектов недвижимости, сообщает РЕН ТВ .

Согласно расчетам, мужчина за 10 лет госслужбы официально заработал 16,3 миллиона рублей, но сумма имеющихся у него активов оказалась гораздо выше. Копайгородский оформлял имущество на близких и доверенных лиц. За 10 лет в распоряжении семьи экс-мэра Сочи оказалось более 50 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Петербурге, Москве и Ленинградской области.

Например, он зарегистрировал квартиру в Москве на сына своей супруги Янины Копайгородской от первого брака. Земельный участок в Сочи мужчина записал на имя своего юриста.

Правоохранители нашли несоответствие между официальными доходами семьи Копайгородского и стоимостью их имущества. Следствие считает, что с 2022 по 2024 год экс-мэр похитил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не менее 26 миллионов рублей, а также получил 248 миллионов рублей от бизнесменов в обмен на покровительство.

Семья мэра могла реализовать свыше 104 миллионов рублей, добытых преступным путем. Экс-градоначальник сейчас находится в СИЗО, а его супруга обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.

Ранее Генпрокуратура направила иск в суд о конфискации в доход государства активов бывшего мэра. У Копайгородского могут изъять имущество на 1,6 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.