Стало известно об имущественном иске Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи

Согласно материалам дела, речь идет о 77 объектах имущества, включая 14 квартир, земельные участки, десять автомобилей, коллекцию часов и ювелирных изделий, дорогие вина, а также крупные суммы в рублях и иностранной валюте. Общая стоимость этих активов, по оценке ведомства, достигает 1,6 миллиарда рублей.

Основанием для иска стало несоответствие между официальными доходами семьи Копайгородского и стоимостью их имущества. Согласно расчетам прокуратуры, за период работы на посту мэра с 2014 года сам Алексей Копайгородский заработал 16,3 миллиона рублей, а его первая супруга — 37,5 миллиона. Значительная часть имущества была оформлена на вторую жену, Янину Копайгородскую, которая в 2022–2023 годах задекларировала доход в 260 миллионов рублей как индивидуальный предприниматель.

Надзорное ведомство считает, что ее предпринимательский статус использовался для сокрытия истинного источника средств и происхождения активов.

