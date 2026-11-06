У россиян пропадают деньги из ручной клади в самолетах

Пассажиры зарубежных рейсов сообщают о кражах наличных из сумок на багажных полках. В некоторых случаях вместо долларов и евро они находят дешевые иностранные банкноты, сообщает kp.ru .

В июле у пассажирки рейса Екатеринбург — Стамбул пропали 4200 евро. В сентябре россиянка, летевшая во Вьетнам через Алматы, лишилась 3400 долларов: вместо них обнаружила малавийские квачи. В октябре на рейсе Москва — Хошимин у супругов исчезла валюта на 170 тысяч рублей.

Музыкант Дмитрий Судзиловский после перелета Москва — Анкара нашел вместо долларов и евро нигерийские найры и узбекские сумы общей стоимостью около тысячи рублей.

«Я разместил свою сумку так, чтобы она была над моей головой. Причем развернул ее тыльной стороной наверх и замками к стенке», — рассказал Судзиловский.

По данным издания, кражи происходят почти всегда ночью, когда большинство пассажиров спят. Эксперты предполагают, что подмена купюр помогает отсрочить обнаружение пропажи.

Адвокат Андрей Мишонов посоветовал немедленно сообщить о краже бортпроводникам, а после посадки обратиться в транспортную полицию. Для компенсации нужно доказать размер ущерба и утрату денег именно при перевозке. Помочь могут документы об обмене валюты, фотографии и показания свидетелей.

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