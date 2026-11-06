Стало известно, почему кошки выбирают фантики вместо дорогих игрушек

Зоопсихолог Яна Николаева объяснила: самостоятельно добытый предмет пробуждает охотничий азарт. Носки и салфетки дополнительно привлекают запахом хозяина. Игрушки лучше выбирать простые, удобные для захвата и переноски, а надоевшие — прятать на пару недель. Важно и участие человека в игре.

Главный врач ветеринарной клиники Есен Джапаров предупредил: мелкие резинки и скрепки при проглатывании могут вызвать кишечную непроходимость. Батарейки грозят ожогами, отравлением и смертью. Опасны также винные пробки с остатками алкоголя, ватные диски и палочки. У игрушек нужно убирать мелкие детали, а удочки нельзя оставлять в доступе без присмотра: кот может запутаться и задохнуться.

Яна Николаева пояснила: «Коробка для кота — это защищенное укрытие. Там, в коробке, можно сидеть, как в засаде, и уже оттуда кидаться на игрушку или ногу хозяина, это позволяет реализовать охотничий инстинкт. Так что я рекомендую не выбрасывать сразу коробки, а дать коту насладиться ими хотя бы пару недель».

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