В Химках представили итоги модернизации картинной галереи имени Горшина

Картинная галерея имени С. Н. Горшина в Химках 5 ноября представила результаты технического обновления по нацпроекту «Семья». Новое оборудование позволило показать всю коллекцию скульптуры и сделать графику доступной посетителям, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Галерея имени С. Н. Горшина обновила экспозиционное оборудование, улучшив условия хранения и показа фондов. В зале полностью заменили освещение: свет теперь направлен на каждое произведение отдельно. Система позволяет менять угол светового пучка, яркость и цветовую температуру, что способствует сохранности экспонатов.

Для скульптур приобрели шкафы-купе индивидуальной конструкции со стеклянными панелями с трех сторон. Они позволяют осматривать работы почти со всех ракурсов. Прежде скульптуры хранились в фондах и появлялись только на временных выставках, теперь представлена вся коллекция.

Четыре новые витрины-драйвера разместили в экспозиционном зале. В них можно хранить и показывать графику, которая теперь доступна зрителям. Цифровая стойка помогает с навигацией и транслирует сведения о расположении галереи и афиши мероприятий.

Мобильные выставочные конструкции позволят расширить экспозиционную площадь и проводить временные выставки за пределами галереи — в школах, МФЦ, госпиталях и торговых центрах Химок.

Галерея работает с 1993 года. Основу ее фондов составляет подаренное городу частное собрание русской реалистической живописи и графики С. Н. Горшина — ученого, доктора технических наук, профессора и заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.