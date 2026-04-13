У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в 128 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло утром 13 апреля. Очаг залегал на глубине 51 км.

Землетрясение в населенных пунктах Курильских островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.