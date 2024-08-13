У побережья Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6 пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Землетрясения произошло в ночь на 13 августа. Эпицентр располагался в 92 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотна. Глубина очага составила 41 километр.

Отмечается, что тревогу цунами не объявляли.

Ранее власти Японии готовятся к ожидаемому очень сильному землетрясению в разломе Нанкай.