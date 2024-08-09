Жителей Японии предупредили об угрозе мегаземлетрясения

сегодня в 23:53

Власти Японии готовятся к ожидаемому очень сильному землетрясению в разломе Нанкай, пишет « Интерфакс » со ссылкой на японские СМИ.

Японское метеорологическое агентство впервые выпустило «предупреждение об угрозе мегаземлетрясения». Сотрудники агентства призвали 707 муниципалитетов в 29 префектурах узнать, какова готовность на случай подземных толчков.

Пока нельзя сказать, когда именно может произойти землетрясение, но местных жителей просят в ближайшую неделю быть бдительными.

Ранее подземные толчки силой 4,9 балла зафиксированы у берегов японской префектуры Фукусима.