У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

У восточного побережья Камчатки в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Время UTC: 23 августа 2025 21.29.29 (00.29 воскресенья по мск — ред.). Координаты: 51.9491 северной широты, 160.8598 восточной долготы. Магнитуда: 5,6», — говорится в сообщении.

Эпицентр подземного толчка находился в 197 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,6 км.

Наиболее сильным афтершоком за прошедшую неделю стало землетрятресение магнитудой 5.8, зарегистрированное 21 августа в 11:21 UTC. Подземные толчки продолжают ощущаться в населённых пунктах с интенсивностью до 3-4 баллов, вызывая тревогу у местных жителей.

Ученые отмечают, что афтершоковая последовательность постепенно затухает, но процесс стабилизации сейсмической обстановки займёт продолжительное время.