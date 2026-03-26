У пилота рухнувшего вертолета в Дагестане не было нужной подготовки

Пилот вертолета Ка-226, рухнувшего в Дагестане в ноябре, не умел им управлять. В результате авиакатастрофы погибли пять человек, сообщает Baza .

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование данной авиакатастрофы. Он выяснил, что у пилота не было нужной подготовки и навыков, чтобы управлять именно этим типом вертолета.

Крушение борта произошло в районе города Избербаш в Дагестане 7 ноября 2025 года. Пилот потерял контроль над транспортом, из-за чего вертолет в полете ударился о пирс. Часть корпуса отлетела.

После этого борт какое-то время находился в воздухе, но в итоге рухнул на частный дом и загорелся. На борту судна были семь человек. Пятеро из них погибли.

