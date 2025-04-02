У берегов Мьянмы зафиксировали очередное землетрясение магнитудой 5,0

Территориально подземные толчки произошли в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун в 19:27 по московскому времени. Население города превышает 76 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине в 10 километров.

На момент публикации заметки информации о пострадавших, а также о возможных цунами не сообщалось.

Ранее на территории Мьянмы 28 марта произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались не только на территории государства, где были зафиксированы, но и в соседних странах, в том числе в Таиланде.

В результате землетрясения погибли 2 886 человек. Еще 4639 человек пострадали. Без вести пропавшими на сегодняшний день числятся 373 человека, один из них россиянин.

2 апреля еще одно землетрясение зафиксировали у берегов Японии. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.