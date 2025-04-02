У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмологи сообщили, что 2 апреля у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. О последствиях подземных толчков пока не сообщается, пишет РИА Новости .

О землетрясении вблизи берегов Японии сообщили сейсмологи геологической службы США (USGS). По их данным, сейсмическая активность была отмечена рядом с населенным пунктом Нисиноомоте, где проживает более 14 тысяч жителей.

Предварительно известно, что землетрясение произошло в 17:03 по московскому времени на расстоянии 54 километра в северо-восточном направлении от Нисиноомоте.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 26 километров под землей. На данный момент информации о возможном цунами не поступало.