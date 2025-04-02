У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
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Сейсмологи сообщили, что 2 апреля у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. О последствиях подземных толчков пока не сообщается, пишет РИА Новости.
О землетрясении вблизи берегов Японии сообщили сейсмологи геологической службы США (USGS). По их данным, сейсмическая активность была отмечена рядом с населенным пунктом Нисиноомоте, где проживает более 14 тысяч жителей.
Предварительно известно, что землетрясение произошло в 17:03 по московскому времени на расстоянии 54 километра в северо-восточном направлении от Нисиноомоте.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 26 километров под землей. На данный момент информации о возможном цунами не поступало.