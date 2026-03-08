У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

сегодня в 23:25

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 221. Глубина (в километрах): 62,2. Магнитуда: 5,2», — говорится в сообщении.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

