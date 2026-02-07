У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

сегодня в 23:56

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает РИА Новости .

Землетрясение зафиксировано в 8.00 воскресенья по камчатскому времени (23.00 субботы мск) в 169-ти км к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 27,3 км.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

