сегодня в 04:51

У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали девять афтершоков

За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья 9 афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале .

В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

