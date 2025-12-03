У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали девять афтершоков
За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья 9 афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале.
В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.
30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
