У берегов Японии перевернулось рыболовецкое судно
Двое рыбаков погибли при кораблекрушении в Тихом океане
Двое японских рыбаков погибли при кораблекрушении у порта Касима в Тихом океане, сообщает газета «Известия».
Рыболовецкое судно с 20 людьми на борту перевернулось у берегов японского порта Касима в Тихом океане, сообщил телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану.
Спасатели вытащили из воды 17 членов экипажа, двое из них погибли. Корабли и вертолеты береговой охраны страны ищут еще троих пропавших.
Ранее при крушении двух танкеров в Черном море погиб один моряк.