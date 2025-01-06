У берегов Японии перевернулось рыболовецкое судно

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Двое рыбаков погибли при кораблекрушении в Тихом океане

Двое японских рыбаков погибли при кораблекрушении у порта Касима в Тихом океане, сообщает газета «Известия» .

Рыболовецкое судно с 20 людьми на борту перевернулось у берегов японского порта Касима в Тихом океане, сообщил телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану.

Спасатели вытащили из воды 17 членов экипажа, двое из них погибли. Корабли и вертолеты береговой охраны страны ищут еще троих пропавших.

Ранее при крушении двух танкеров в Черном море погиб один моряк.