В СК подтвердили гибель моряка при крушении танкеров в Керченском проливе

Центральный аппарат Следственного комитета России будет контролировать ход расследования двух уголовных дел, возбужденных по факту кораблекрушения в Черном море, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба ведомства .

Владимиру Терентьеву, возглавляющему Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, поступило распоряжение от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина подготовить подробный отчет о выявленных деталях инцидента и текущем статусе следственных мероприятий.

Следователи расследуют сразу два дела: первое — по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, а второе — с отягчающим обстоятельством в виде гибели одного из членов экипажа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать рабочую группу, которая будет оказывать всяческое содействие компетентным органам в расследовании дела по факту крушения двух танкеров, перевозивших нефтепродукты. Синоптики, в свою очередь, предупредили, что непогода будет бушевать в регионе в течение ближайших 60-ти часов.