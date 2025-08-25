Тысячи российских туристов застряли в Китае из-за сильного тайфуна

сегодня в 13:37

SHOT: в Китае отменены несколько рейсов в Россию из-за тайфуна

На китайский остров Хайнань в выходные обрушился мощный тайфун «Каджики». Из-за непогоды тысячи российских туристов, которые должны были вернуться домой, застряли в КНР, сообщает SHOT .

Ураган повалил множество деревьев, некоторые были вырваны с корнем. При этом пострадали и автомобили. Многих туристов тайфун застал на пляже. Людям пришлось прятаться от непогоды в ближайших торговых центрах.

По словам туристов, здания, где они прятались, буквально шатались от сильного ветра. У многих путешественников из-за этого произошли панические атаки.

На фоне стихийного бедствия были отменены рейсы в некоторые российские города. Сейчас на острове Хайнань застряли тысячи отдыхающих из РФ. Рейсы возобновятся, как только погода придет в норму.

Ранее смерч повредил 112 зданий в Пермском крае. Из-за разгула стихии 213 человек лишились крыши над головой.